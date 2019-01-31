21:44
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Гвоздик може провести бій з французом, який переміг відомого українця

      222 Читать новость на русском
      Гвоздик може провести бій з французом Нгумбу
      Гвоздик може провести бій з французом Нгумбу / GETTY IMAGES

      Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик може провести бій проти француза Дуду Нгумбу. Французький боксер може вийти в ринг проти українця у рамках добровільного захисту.

      Поєдинок може відбутися 30 березня у Флориді, повідомляє SportArena з посиланням на журналіста Майкла Вудса.

      Читайте також: На бій з Гвоздиком претендують 9 боксерів

      У своєму останньому бою Нгумбу здолав швейцарського боксера Йоанна Конголо.

      У минулому француз проводив два успішні поєдинки в Україні проти росіянина Умара Саламова та відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова.

      Обов'язковим претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО). Він переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист. Гвоздик вирішив скористатися можливістю.

      Олександр завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сьогодні , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 1468
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1268
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      904
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2299
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 1622
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук