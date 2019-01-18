Гвоздик може провести об'єднавчий бій за пояс WBO

Промоутер чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Елейдера Альвареса Іван Мішель сказав, що його клієнт в цьому році може провести об'єднавчий бій проти чемпіона за версією WBC – українця Олександра Гвоздика.

Бій може відбутися у 2019 році, якщо Альварес та Гвоздик зможуть захистити свої титули в наступних боях.

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"Елейдер Альварес проведе бій з Сергієм Ковальовим. Якщо він переможе, то ми впевнені в тому, що наступний бій, швидше за все, буде об'єднавчим з Олександром Гвоздиком. Це плани на 2019 рік. Подивимося, що станеться далі", – цитує промоутера TVA Sports.

Реванш між Альваресом і Ковальовим запланований на 2 лютого. Бій пройде в Каліфорнії.

Елейдер Альварес на прізвисько "Шторм" – 34-річний колумбійський боксер, правша. На професійному ринзі провів 24 бої, у всіх поєдинках здобув перемоги (12 нокаутів).4-го серпня 2018 року переміг росіянина Ковальова та завоював титул WBC.

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