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      Гвоздик може провести об'єднавчий бій за пояс WBO

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      Гвоздик може провести об'єднавчий бій за пояс WBO
      Гвоздик може провести об'єднавчий бій за пояс WBO / boxingscene.com

      Промоутер чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Елейдера Альвареса Іван Мішель сказав, що його клієнт в цьому році може провести об'єднавчий бій проти чемпіона за версією WBC – українця Олександра Гвоздика.

      Бій може відбутися у 2019 році, якщо Альварес та Гвоздик зможуть захистити свої титули в наступних боях.

      Читайте також: Гвоздик у суботу дізнається ім'я обов'язкового претендента на титул WBC

      "Елейдер Альварес проведе бій з Сергієм Ковальовим. Якщо він переможе, то ми впевнені в тому, що наступний бій, швидше за все, буде об'єднавчим з Олександром Гвоздиком. Це плани на 2019 рік. Подивимося, що станеться далі", – цитує промоутера TVA Sports.

      Реванш між Альваресом і Ковальовим запланований на 2 лютого. Бій пройде в Каліфорнії.

      Елейдер Альварес на прізвисько "Шторм" – 34-річний колумбійський боксер, правша. На професійному ринзі провів 24 бої, у всіх поєдинках здобув перемоги (12 нокаутів).4-го серпня 2018 року переміг росіянина Ковальова та завоював титул WBC.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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