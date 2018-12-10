Гвоздик отримав іменний пояс від WBC: відео вручення

Український чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) отримав іменний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

На церемонії нагородження також був присутній глава Top Rank Promotions Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера на світовій арені.

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Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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