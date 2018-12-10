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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Гвоздик отримав іменний пояс від WBC: відео вручення

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      Олександру Гвоздику вручили іменний пояс
      Олександру Гвоздику вручили іменний пояс

      Український чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) отримав іменний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

      На церемонії нагородження також був присутній глава Top Rank Promotions Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера на світовій арені.

      Читайте також: Стали відомі нові подробиці стану Стівенсона, якого нокаутував українець Гвоздик

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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