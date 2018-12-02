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      Гвоздик переміг Стівенсона: відео нокауту

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      Гвоздик переміг Стівенсона: відео нокауту

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбуася бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.

      В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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      Гвоздик став чемпіоном світу у напівважкій вазі по версії WBC. Це четвертий українець, який володіє чемпіонським поясом. Чемпіонами є Олександр Усик (у першій важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), Василь Ломаченко (у легкій вазі за версіями WBA та The Ring) та Артем Далакян (у найлегшій вазі за версією WBA).

      Відео нокауту у виконанні Гвоздика

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 Канал
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