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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Гвоздик претендує на престижну нагороду за версією WBC

      114 Читать новость на русском
      Гвоздик претендує на престижну нагороду за версією WBC
      Гвоздик претендує на престижну нагороду за версією WBC / tv.ua

      Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала претендентів на звання "Відкриття року" за підсумками 2018 року.

      У список кандидатів потрапив чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО), який в цьому році переміг Мехді Амара й Адоніса Стівенсона.

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      Також на звання претендують Крістофер Росалес, Френклін Манзанілья, Ділліан Уайт, Хосе Рамірес-молодший і Реджіс Прогрейс.

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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