Гвоздик претендує на престижну нагороду за версією WBC
Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала претендентів на звання "Відкриття року" за підсумками 2018 року.
У список кандидатів потрапив чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО), який в цьому році переміг Мехді Амара й Адоніса Стівенсона.
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Також на звання претендують Крістофер Росалес, Френклін Манзанілья, Ділліан Уайт, Хосе Рамірес-молодший і Реджіс Прогрейс.
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Джерело: 24 Канал
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