Гвоздик претендує на престижну нагороду за версією WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала претендентів на звання "Відкриття року" за підсумками 2018 року.

У список кандидатів потрапив чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО), який в цьому році переміг Мехді Амара й Адоніса Стівенсона.

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Також на звання претендують Крістофер Росалес, Френклін Манзанілья, Ділліан Уайт, Хосе Рамірес-молодший і Реджіс Прогрейс.

Revelation of The Year



These are the nominees to win the best breakthrough of 2018.



Pick the one that deserves the prize in your eyes!#WBC #Boxing #wbcbest18 pic.twitter.com/9hYmImcyZa — World Boxing Council (@WBCBoxing) 30 грудня 2018 р.

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