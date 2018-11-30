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      Гвоздик битиметься за титул чемпіона WBC: що прогнозують букмекери

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      Олександр Гвоздик
      Олександр Гвоздик

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Цей поєдинок пройде на арені Videotron Centre у Квебеку.

      Саме вдома у Канаді частіше за все виходив у ринг 41-річний Стівенсон, який провів поза батьківщиною тільки два бої: у США ще на початку своєї професіональної кар’єри. До речі, почалася вона доволі пізно та у… в’язниці. Туди Адоніс потрапив у 21-річному віці за сутенерство. Майбутнього чемпіона засудили на чотири роки і вже за гратами йому збільшили строк за участь у бійці. Щоб направити свою агресію в інше русло, Стівенсон вирішив зайнятися боксом. Варто відмітити, що серед його попередніх суперників значиться Тоні Беллью, який нещодавно програв нашому Олександру Усику. Саме після поразки Стівенсону, британец змінив вагову категорію на першу важку.

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      Для Адоніса це буде вже десятий захист. Минулого разу він ледь зміг зберегти пояс – його бій зі шведом Баду Джеком завершився внічию. Варто відзначити, що Стівенсон довгий час ухилявся від поєдинку з обов’язковим претендентом на титул Елейдером Альваресом. У підсумку виник титул тимчасового чемпіона WBC, який і виграв Гвоздик, перемігши Мехді Амара.

      Для Гвоздика бій проти Стівенсона буде першим за межами Сполучених Штатів. Втім, на шанси Олександра перемогти це не впливає. Аналітики Parimatch дають йому 55% на перемогу. Звісно, Адоніс серйозний суперник, але треба пам’ятати, що йому вже 41 рік. Гвоздик на 10 років молодший і може протягом всього поєдинку показувати швидкісний бокс з потужними ударами. Багато хто очікує, що Олександр буде діяти першим номером у цьому двобої і переможе достроково. Скоро ми дізнаємося, як буде проходити бій у ринзі.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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