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      Гвоздик – Стівенсон: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

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      Гвоздик - Стівенсон: прогноз і ставки на бій

      У суботу, 1 грудня (ніч на 2 грудня в Україні), український боксер Олександр Гвоздик зійдеться в рингу з Адонісом Стівенсоном. Це буде бій за чемпіонский пояс за версієюи Всесвітньої боксерської ради (WBС) у напівсередній вазі.

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      Так, у "Фаворит спорт" на перемогу Гвоздика виставили коефіцієнт 1,46. На те, що Стівенсон переможе – 2,80. Ймовірність того, що бій закінчиться у нічию, доволі мала – коефіцієнт 24,00.

      Варто зазначити, що доволі висока ймовірність того, що бій закінчиться достроково перемогою Гвоздика. Ставка на те, що українець виграє нокаутом – 2,35. Також ймовірність перемоги Гвоздика по очкам оцінена в 3,15.

      Ставка на те, що бій триватиме більше 10 раундів – 2,00. Якщо ні – коефіцієнт 1,72.

      Marathon bet на перемогу Гвоздика виставив коефіцієнт 1,56. Перемога Стівенсона – 2,46. Нічия – 21,00. Найбільша ймовірність в Гвоздика перемогти, провівши повний бій – ставка на це з коефіцієнтом 3,36. Перемога Стівенсона у повному бою – 7,30.

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      При цьому дострокова перемога Гвоздика отримала коефіцієнт 2,70, у той час як те, що Стівенсон переможе достроково – 3,60. Щодо дострокової перемоги, то така може трапитися у 4-6 раундах. Коефіцієнт на те, що в цих раундах переможе Гвоздик – 7,00. На те, що у цей період переможе Стівенсон – по 8,30.

      У PariMatch теж віддали перевагу Гвоздику – коефіцієнт 1,57 на перемогу українця. Перемога канадця – 2,55. Нічия – 25,00.

      Willian Hill дає аналогічний коефіцієнт з попереднім букмекером на перемогу Гвоздика – 1,57. На перемогу Стівенсона – 2,37. Щодо нічиї, то на неї коефіцієнт 21,00.

      Нагадаємо, що бій Гвоздик – Стівенсон відбудеться в суботу, 1 грудня. Показ поєдинку на території України заплановано на телеканалі "Інтер" в ніч з 1 на 2 грудня, початок – о 1:20. Онлайн поєдинку, відео бою та результат – на сайті 24 Каналу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Гвоздик – Стівенсон Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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