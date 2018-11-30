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      Гвоздик та Стівенсон провели дуель поглядів: українець вразив усіх

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      Гвоздик та Стівенсон зустрілися поглядами
      Гвоздик та Стівенсон зустрілися поглядами / twitter.com/boxingscene

      Тимчасовий чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і діючий чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку.

      Cтівенсон, який є старшим за Гвоздика на 10 років, поводив себе трохи зухвало, але в цілому проявляв повагу до суперника, врешті-решт боксери потиснули один одному руки.

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      Також варто відзначити, що Гвоздик вразив усіх своїм спокоєм за декілька днів до найважливішого бою у кар’єрі. Про це зауважив Карл Моретті, віце-президент компанії Top Rank, яка веде справи Гвоздика, а також Василя Ломаченка.

      Нагадаємо, що бій Гвоздик – Стівенсон відбудеться в суботу, 1 грудня, в Квебеку (Канада) на рингу Centre Videotron. Показ поєдинку на території України заплановано на телеканалі "Інтер" в ніч з 1 на 2 грудня, початок – о 1:20.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Гвоздик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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