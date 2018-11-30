Гвоздик та Стівенсон провели дуель поглядів: українець вразив усіх

Тимчасовий чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і діючий чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку.

Cтівенсон, який є старшим за Гвоздика на 10 років, поводив себе трохи зухвало, але в цілому проявляв повагу до суперника, врешті-решт боксери потиснули один одному руки.

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Також варто відзначити, що Гвоздик вразив усіх своїм спокоєм за декілька днів до найважливішого бою у кар’єрі. Про це зауважив Карл Моретті, віце-президент компанії Top Rank, яка веде справи Гвоздика, а також Василя Ломаченка.

Adonis Stevenson: All I Need is One Punch To Knock Gvozdyk Out https://t.co/KxwJSnt7wv pic.twitter.com/PUWd7dJ4In — BoxingScene.com (@boxingscene) 30 листопада 2018 р.

A fight shockingly going under the radar this weekend. Involving another talented Ukrainian #StevensonGvozdyk pic.twitter.com/gjnSjGGCYc — Counter Punch Boxing (@CounterPunchPC) 29 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що бій Гвоздик – Стівенсон відбудеться в суботу, 1 грудня, в Квебеку (Канада) на рингу Centre Videotron. Показ поєдинку на території України заплановано на телеканалі "Інтер" в ніч з 1 на 2 грудня, початок – о 1:20.

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