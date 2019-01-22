Гвоздик у березні проведе добровільний захист титулу WBC

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) може провести добровільний захист свого титулу в березні перед тим, як зустрітися з офіційним претендентом на його пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Про це повідомив глава WBC Маурісіо Сулейман.

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У чемпіона WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика запланований добровільний захист, який повиннен пройти в березні. Відразу після того, як цей бій відбудеться, ми накажемо чемпіону провести захист проти Маркуса Брауна в обов'язковому порядку,

– цитує Сулеймана BoxingScene.

На минулих вихідних Браун здобув несподівану перемогу над шведом Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) і заволодів поясом тимчасового чемпіона світу за версією WBA.

Нагадаємо, що 31-річний Олександр Гвоздик здобув пояс WBC e напівважкій вазі 1 грудня минулого року, коли в Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона в одинадцятому раунді. Відразу після закінчення поєдинку Cтівенсон опинився в лікарні і був введений медиками в штучну кому для зменшення наслідків черепно-мозкової травми та інсульту.

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