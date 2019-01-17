Гвоздик у суботу дізнається ім'я обов'язкового претендента на титул WBC
Уже цього тижня український чемпіон за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнається свого наступного суперника. Українець проведе свій перший захист титулу WBC.
Всесвітня боксерська рада заявила, що бій Баду Джек (Швеція) – Маркус Браун (США) стане поєдинком за звання офіційного претендента на пояс WBC в напівважкій вазі, яким і володіє Олександр.
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"Переможець бою Джек – Браун буде обов'язковим претендентом на зустріч з Гвоздиком", – повідомляють у WBC.
Таким чином, Гвоздик дізнався претендентів на свій перший захист після завоювання титулу чемпіона світу в бою проти Адоніса Стівенсона.
Бій Джек – Браун відбудеться 19 січня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.
До цього Браун провів 21 поєдинок на професійному ринзі й всі виграв (16 нокаутів). 35-річний Джек провів 26 боїв – 22 перемоги, 3 нічиї та одна поразка.
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