Гвоздик виборов титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC: яскраві фото бою
У бою проти француза Мехді Амара, який відбувся у ніч проти 18 березня у Нью-Йорку в Madison Square Garden, український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу.
Український важковаговик отримав титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.
У перші два раунди Гвоздик пропустив кілька ударів, проте з третього – отримав перевагу на рингу. Він контролював хід поєдинку, проводив атаки і вдало захищався. У четвертому раунді боксер затиснув Амара біля канатів, проте згаяв можливість завершити бій достроково. Також була невдала спроба нокаутувати француза в останньому раунді.
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Олександр Гвоздик дістав перемогу за рішенням суддів – 116:112, 118:110 та 117:111.
З перемогою українця вже привітав президент Петро Порошенко.
Додамо, що українець вийти в ринг із власником регулярного чемпіонського пояса за версією WBC. Зараз ним володіє канадець Адоніс Стівенсон. Імовірний бій Олександра Гвоздика за звання найкращого боксера в рейтингу WBC може відбутися наприкінці року.