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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гвоздик виборов титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC: яскраві фото бою

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У бою проти француза Мехді Амара, який відбувся у ніч проти 18 березня у Нью-Йорку в Madison Square Garden, український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу.

Український важковаговик отримав титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

У перші два раунди Гвоздик пропустив кілька ударів, проте з третього – отримав перевагу на рингу. Він контролював хід поєдинку, проводив атаки і вдало захищався. У четвертому раунді боксер затиснув Амара біля канатів, проте згаяв можливість завершити бій достроково. Також була невдала спроба нокаутувати француза в останньому раунді.

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Олександр Гвоздик дістав перемогу за рішенням суддів – 116:112, 118:110 та 117:111.

З перемогою українця вже привітав президент Петро Порошенко.

Додамо, що українець вийти в ринг із власником регулярного чемпіонського пояса за версією WBC. Зараз ним володіє канадець Адоніс Стівенсон. Імовірний бій Олександра Гвоздика за звання найкращого боксера в рейтингу WBC може відбутися наприкінці року.

Теги: Фотоновини Новини спорту Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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