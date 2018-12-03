Гвоздик здійснив фантастичний стрибок у рейтингу найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) після перемоги над Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 25 KO) піднявся на 55 рядків (13 місце) у рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec .

На першій позиції і надалі Теренс Кроуфорд, другий – Сауль Альварес. Також Василь Ломаченко та Олександр Усик зберегли свої позиції.

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Серед інших українів Сергій Дерев'янченко – 82-й, Артем Далакян – 92-й, Віктор Постол – 148-й.



Топ-15 найкращих боксерів світу за версією BoxRec

Рейтинг від BoxRec вважається найоб'єктивнішим, так при його складанні не враховується людський фактор і місце в ньому за допомогою спеціальних формул після статистичного аналізу вибирає комп'ютер.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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