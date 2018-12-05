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      Гвоздик зізнався, що хотів піти з боксу, але втрутилися Усик і Ломаченко

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      Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик
      Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик / Трибуна

      Володар поясу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, що міг раніше завершити професійну кар'єру. Однак передумав через приклад Олександра Усика та Василя Ломаченка.

      Гвоздик заявив, що після Олімпійських ігор планував взагалі зав'язати з боксом.

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      Багато в чому велика заслуга Усика й Ломаченка в тому, що я в принципі став професійним боксером. Адже після Олімпійських ігор планував взагалі зав'язувати з боксом і займатися чимось іншим. Але хлопці виступили для мене прикладом, підписавши профі-контракти. І я теж подумав, чому б так само не спробувати? Так що, якщо б не Усик і Ломаченко, то, цілком можливо, я б не став професіоналом,
      – резюмував Гвоздик в інтерв'ю Оbozrevatel.

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      Боксер пояснив бажання піти з боксу тим, що мав інші перспективи розвитку.

      Тоді у своєму житті я бачив перспективними декілька напрямків. У мене є сім'я, яку потрібно забезпечувати, і на той момент я дивився на майбутнє з такого боку. Тут ми починаємо впиратися у банальні речі – можливість годувати сім'ю і забезпечувати рідних всім необхідним. В аматорському ж боксі, кажучи відверто, на заробіток особливо сподіватися не доводиться. Тому на той момент були такі міркування. У мене були думки, що я буду робити після Олімпійських ігор. Олімпійський цикл – це лише 4 роки, і треба було думати, куди і як рухатися далі,
      – розповів Олександр.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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