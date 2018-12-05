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      Гвоздик зворушливо підтримав Стівенсона, якого відправив у нокаут: відео

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      Олександр Гвоздик підтримав Адоніса Стівенсона
      Олександр Гвоздик підтримав Адоніса Стівенсона

      Володар поясу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) записав мотиваційний ролик для канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

      Українець побажав канадцю якнайшвидшого одужання. Відеозапис він виклав на своїй сторінці в Instagram.

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      Це повідомлення для Адоніса Стівенсона. Адоніс, ти дійсно дуже сильний хлопець. Залишайся сильним. Я бажаю, щоб ти відновився якомога швидше. Я знаю, що ти пройдеш через це,
      – сказав Гвоздик.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory

      Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон Бокс
      Джерело: 24 Канал
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