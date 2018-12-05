Гвоздик зворушливо підтримав Стівенсона, якого відправив у нокаут: відео

Володар поясу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) записав мотиваційний ролик для канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Українець побажав канадцю якнайшвидшого одужання. Відеозапис він виклав на своїй сторінці в Instagram.

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Це повідомлення для Адоніса Стівенсона. Адоніс, ти дійсно дуже сильний хлопець. Залишайся сильним. Я бажаю, щоб ти відновився якомога швидше. Я знаю, що ти пройдеш через це,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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