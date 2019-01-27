"Гвоздики" від Росії: спостерігачі розповіли про важке озброєння на окупованих територіях

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість "Гвоздик" біля окупованого Мирного. Бойовики традиційно розміщують важке озброєння та військову техніку збройних формувань Російської Федерації з порушенням встановлених ліній відведення.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

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Цього разу спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість самохідних гаубиць "Гвоздика" поблизу окупованого Мирного.

З боку російсько-окупаційних військ продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Луганської області,

– йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що окупаційна адміністрація і збройні формування Росії вкотре демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей. Російсько-окупаційні війська вкотре наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах.

Спостерігачі постійно фіксують важке озброєння на окупованих територіях. Серед останніх доказів – танки неподалік селища Лобачеве, "Гради" поблизу Хрустального та гаубиці "Жаби" біля Мирного. Також проросійські бойовики із порушенням лінії відведення важкого озброєння розмістили в окупованому Донецьку зенітно-ракетний комплекс "Стріла".