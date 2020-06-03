Деталі підкупу у розмірі 5 мільйонів гривень в обмін на призначення на посаду директора "Одеського припортового заводу" – в ефірі "Що це було" з Євгенією Моторевською та Сергіє Лещенком розкрив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Також в ефірі 24 каналу Дмитро Сенниченко розповів про малу і велику приватизацію та тіньову економіку в Україні. Більше про це – читайте далі.

Про хабар у 5 мільйонів

Я це зробив (звернувся до НАБУ – 24 канал), бо після мого призначення на голову Фонду держмайна, почався масовий похід до мене – поважних і не поважних людей, зі словами "давайте зустрінемось, є інвестори, вони хочуть зробити приватизацію". Я кажу: "хлопці ми зробили вебсайт privatization.gov.ua, де можна зайти і онлайн подивитись, що буде приватизовано, коли і так далі", але ні – їм треба зустрітись.

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І мене це так втомило, чесно кажучи, і я звернувся до НАБУ, бо пропозицій було декілька: перша історія – це запропонувати мені хабаря, друга історія – натиснути публічно, щось публікувати на різних сайтах, і третя – погрози.

В цій історії було декілька фігурантів. Знаходиться хтось, хто може зі мною говорити з певним рівнем довіри чи то знайомий, чи державний службовець. Він каже "треба зустрітись", а я його пропоную телефоном це обговорити, а він "ні, треба зустрітись", я кажу добре і коли знаходжу час зустрічаюсь з ним.

При зустрічі ця людина починає розказувати, що в нього є друг, а в нього інвестор і так далі. Тобто починається все з такої начебто гарної ідеї, а завершується все "а признач нашого директора, і ми тобі будемо платити "відкат".

І по справі щодо призначення директора "Одеського портового заводу" ми працювали з НАБУ більше ніж 2 місяці. Це було все дуже системно задокументовано – 3 фігуранта, один фігурант пішов на угоду зі слідством, і йому дали "умовно", а 2 основних, я сподіваюсь, буде справедливо засуджено.

Дивіться відео, як голові Фонду держмайна пропонували хабар:

Про приватизацію

Ми можемо похизуватися, що перевиконали річний план надходжень від малої приватизації. Створили електронний супермаркет замість газети, яка раніше випускалася в 500 екземплярів. Зараз все можна подивитися онлайн: що і коли приватизується. Ми навіть відповідаємо на замовлення бізнесу.

Вже реалізовано приблизно 200 об'єктів – це те, де держава не змогла і де їй просто не треба бути власником.Наприклад, будинки відпочинку, автобусні станції.

Більше про велику приватизацію – читайте за посилання.

Про тіньову економіку

За даними НБУ, приблизно 30 мільярдів доларів є поза банківською системою. Я не кажу про всіх громадян. Я розумію, що ситуація складна і в нас велике розшарування. Однак я б хотів, щоб це середній прошарок, бізнесмени, знали, що державні будівлі можна придбати на абсолютно прозорому онлайн-аукціоні.

Більше про прозорі онлайн-аукціони – читайте за посиланням.