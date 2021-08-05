Хабар голові Харківської ОДА Товмасяну: прокурор розповів про докази НАБУ

Голові Харківської облради Артуру Товмасяну повідомили про підозру у хабарництві. Прокурори кажуть, що доказів достатньо. Серед них – покази свідків, вилучені кошти та дані з мобільного телефону.

Про це повідомили представники прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду. Одним з головних доказів у справі є покази директора комунального підприємства. Саме він і передавав хабар для того, аби втриматись на посаді.

Раніше Слідство клопотатиме про 4-мільйонну заставу для голови Харківської облради Товмасяна

Докази – інформація з телефону Андрія Малиша

Також аргументом за те, що Товмасян винен у хабарництві, обвинувачення називає дані з телефону його заступника – Андрія Малиша. Він також проходить у справі про отримання хабаря. Малиш переписувався зі своїм керівником.

Більша частина доказів — це сформовані в хронологічному порядку протоколи допитів Шпаркого (Сергій Шпаркий – директор Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки – 24 канал) за весь період з січня 2021 року по липень 2021, які охоплюють усі зазначені обставини,

– розповів прокурор.

Слідчі розшукові дії підтвердили факти передачі хабаря. Також суду передали протоколи візуального спостереження: гроші передавали Руслану Табанашу – адвокату, який і був посередником. Також кошти отримували Малиш та його помічник.

Хто і за що отримував хабарі за версією слідства:

На початку квітня 2021 Шпаркий передав Танабашу для Товмасяна 300 тисяч гривень – разом із коньяком у якості подарунка;

Андрій Малиш неодноразово підкреслював, що вирішенням питання Шпаркого займається саме Товмасян;

Також голова облради начебто впливав на депутатів, які перешкоджали діяльності Шпаркого.

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Що кажуть адвокати Товмасяна? Захисники запевняють, що провина голови облради за матеріалами слідства не доведена. Вони вважають, що покази Шпаркого писав детектив НАБУ.

Товмасян не був присутній при спілкуванні з замовником, – адвокати

Якщо проаналізувати ті матеріали, Товмасян не був присутній при спілкування безпосередньо Танабаша зі заявником, чи Малиша з заявником. Ті розмови, які зафіксовані, заявника і Товмасяна, жодним чином не свідчать навіть про вимагання, передачі якоїсь неправомірної вигоди,

— сказав захисник.

Прокурор не просив брати підозрюваного під варту, проте закликав суд призначити заставу у сумі 3 мільйони 999 тисяч 99 гривень. Адвокати натомість просять про особисте зобов'язання.

Коротко про справу Товмасяна: