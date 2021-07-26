Спільником Малиша виявився адвокат Руслан Танабаш. Для нього суд обрав запобіжку у вигляді 2 місяців під вартою чи заставу.
Тим часом ОПЗЖ не виганятиме заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі
Запобіжний для спільника Малиша
Якщо для самого чиновника – заступника голови Харківської обласної ради – альтернативу тримання під вартою визначили у понад 4 мільйони гривень, то для його спільника – лише 713 тисяч гривень.
Танабаша підозрюють у тому, що він був посередником в отриманні хабаря. У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року.
У "Опозиційній платформі – За життя" тим часом наголосили, що не мають наміру виганяти Андрія Малиша із партії. Голова фракції в облраді заявив, що спершу рішення про винуватість його однопартійця потрібно довести у суді.
Затримання Андрія Малиша: що відомо
- Заступника голови Харківської облради Андрія Малиша разом зі спільником-адвокатом викрили на хабарі у понад мільйон гривень.
- Гроші призначалися для того, щоб очільник комунального підприємства залишився на своїй посаді.
- Малиша відправили під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 4,75 мільйона гривень.
- За інформацією ЗМІ, у справі фігурує і голова облради Артур Товмасян. Водночас він заявляє, що не причетний до справ свого заступника.