Мільйонний хабар у Харківській облраді: спільника Малиша також взяли під арешт
Джерело:САП
Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш і його спільник вимагали хабар у понад мільйон гривень. Обом їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Спільником Малиша виявився адвокат Руслан Танабаш. Для нього суд обрав запобіжку у вигляді 2 місяців під вартою чи заставу.
Тим часом ОПЗЖ не виганятиме заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі
Запобіжний для спільника Малиша
Якщо для самого чиновника – заступника голови Харківської обласної ради – альтернативу тримання під вартою визначили у понад 4 мільйони гривень, то для його спільника – лише 713 тисяч гривень.
Танабаша підозрюють у тому, що він був посередником в отриманні хабаря. У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року.Зверніть увагу! У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не повідомляють імен підозрюваних. Втім, журналіст Олег Новіков
У "Опозиційній платформі – За життя" тим часом наголосили, що не мають наміру виганяти Андрія Малиша із партії. Голова фракції в облраді заявив, що спершу рішення про винуватість його однопартійця потрібно довести у суді.
Затримання Андрія Малиша: що відомо
- Заступника голови Харківської облради Андрія Малиша разом зі спільником-адвокатом викрили на хабарі у понад мільйон гривень.
- Гроші призначалися для того, щоб очільник комунального підприємства залишився на своїй посаді.
- Малиша відправили під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 4,75 мільйона гривень.
- За інформацією ЗМІ, у справі фігурує і голова облради Артур Товмасян. Водночас він заявляє, що не причетний до справ свого заступника.