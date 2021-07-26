Мільйонний хабар у Харківській облраді: спільника Малиша також взяли під арешт

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш і його спільник вимагали хабар у понад мільйон гривень. Обом їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спільником Малиша виявився адвокат Руслан Танабаш. Для нього суд обрав запобіжку у вигляді 2 місяців під вартою чи заставу.

Тим часом ОПЗЖ не виганятиме заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі

Запобіжний для спільника Малиша

Якщо для самого чиновника – заступника голови Харківської обласної ради – альтернативу тримання під вартою визначили у понад 4 мільйони гривень, то для його спільника – лише 713 тисяч гривень.

Танабаша підозрюють у тому, що він був посередником в отриманні хабаря. У разі внесення застави на підозрюваного накладуть низку процесуальних обов'язків. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2021 року.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не повідомляють імен підозрюваних. Втім, журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі зазначив, що це Руслан Танабаш.

У "Опозиційній платформі – За життя" тим часом наголосили, що не мають наміру виганяти Андрія Малиша із партії. Голова фракції в облраді заявив, що спершу рішення про винуватість його однопартійця потрібно довести у суді.

Затримання Андрія Малиша: що відомо