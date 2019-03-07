Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є політики-зловмисники

Журналісти з'ясували, що хабар кандидату у президенти Юрію Тимошенку, аби той відмовився від участі у виборах, дали голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук, Олександр Іщенко та ще одна людина, особа якої поки залишається невідомою.

Напередодні речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що було затримано двох осіб, які намагалися вручити хабар нардепу та кандидату у президенти Юрію Тимошенку. Один із зловмисників є головою політичної партії, проте, якої саме, у ГПУ не вказали. Хабар у розмірі 5 мільйонів гривень призначався для того, аби Тимошенко зняв свою кандидатуру з виборів.

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"З одного боку, вони намагалися мене залякати на смерть, з іншого – починають пропонувати золоті гори, аби зійти зі шляху, поступитися іншим. Я не хочу називати зараз жодних прізвищ, адже все – в інтересах слідства. Це Верховна Рада та люди, які зі мною сидять в одній колонній залі Верховної Ради, вони ж дуже добре все знають", – зазначив Тимошенко у коментарі BBC.

Політик додає, побачивши, що залякування не працюють, зловмисники почали здійснювати спроби його "підкупити". За його словами, ці люди намагалися вийти на його оточення, почали пропонувати гроші помічникам.

"Цих людей вели декілька днів, всі перемовини від А до Я зафіксовано, тому я не думаю, що в них буде шанс ухилитися. З розмов, які мають у своєму розпорядженні слідчі, можна чітко зрозуміти, в чиїх інтересах ці люди діяли", – підкреслив Тимошенко.



Один із затриманих у справі про хабар Юрію Тимошенку

Як пише видання theБабель з посиланням на джерела у правоохоронних органах, силовики затримали голову "Партії захисників України" Тараса Костанчука та Олександра Іщенка. Ресурс стверджує, що саме вони, за версією слідства, вмовляли Юрія Тимошенка відмовитись від участі у виборах за 5 мільйонів гривень. Крім того, Костанчук, нібито, вів переписку з народним депутатом, який просив його закінчити справу швидше.

У коментарі 24 каналу у "Партії захисників України" відмовилися давати коментар щодо вищевикладеної інформації, аргументуючи це тим, що "мало хто що пише".

Що відомо про фігурантів підкупу Тимошенка

Тарас Костанчук

Йому наразі – 54 роки. Народився він у Алчевську Луганської області. Щодо освіти, то Костанчук є випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а у 2000-х отримав юридичну освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ.

Відомо, що він дев'ять років жив в Італії. У 1998 році повернувся до України та очолив ЗАТ "Агро-транспортної координаційної служби".

Костанчук брав участь у воєнних діях на Донбасі. Зокрема, у складі батальйону Донбас пройшов Іловайськ. Деякий час був помічником депутата Семена Семенченка на громадських засадах.

Щодо політичної діяльності, то він устиг попрацювати з багатьма партіями. Так, з 2007 по 2012 роки був помічником депутата від "Нашої України – Народної Самооборони" Юрія Кармазіна. А на президентських виборах 2014 року як довірена особа працював з кандидатом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком. За словами Костанчука , він отримав "корочку" представника Бойка заради конспірації, щоб поїхати в Донецьк і Луганськ. Щоправда, деякі джерела з оточення Костанчука переконують, що Бойко ще певний час мав на нього вплив.

На парламентських виборах 2014-го Костанчук балотувався у 114 окрузі на Луганщині як самовисуванець. У підсумку він набрав менше ніж 5%. У 2015-му на місцевих виборах пройшов в міськраду Вишневого за списком "Блока Петра Порошенка", але згодом склав повноваження.

У липні 2015 року на довиборах у парламент Костанчук балотувався у 205 окрузі в Чернігові. Його конкурентом був теперішній заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко. Під час цієї кампанії правоохоронці затримали автівку зі списками виборців, кількома сотнями тисяч гривень у конвертах, агітаційною продукцією Березенка та зброєю. Костанчук взяв відповідальність на себе, а агітки БПП у своїй автівці назвав збігом обставин. На переконання тодішнього головного конкурента Березенка – Геннадія Корбана – Костанчука, який у підсумку отримав менше ніж один відсоток голосів, був технічним кандидатом Березенка.

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У 2016-му Костанчук знову спробував потрапити у парламент – як самовисуванець він брав участь у довиборах по 114 округу: набрав 4%.

Костанчук також був членом Руху Валентина Наливайченка "Справедливість" — керував київською міською парторганізацією. У квітні 2018 року на сайті партії повідомили, що більше з ним не співпрацюють.

Костанчук планував брати участь у президентських виборах 2019-го. Його висунула "Партія захисників України", яка до 13 листопада 2018 року називалась "Колос миру". Однак ЦВК у реєстрації відмовила. Причиною став пункт програми про смертну кару для держслужбовців корупціонерів. Він порушував конституційні права громадян.

У соцмережах Костанчук активно критикує діючу владу і президента. Також є засновником і керівником "Військово-патріотичного громадського об’єднання учасників АТО "Сармат" (на честь вбитого Віталія Олешка).

Олександр Іщенко

Про нього є дуже мало інформації. Відомо, що також воював у батальйоні Донбас і пройшов Іловайськ.

Третій фігурант

Видання theБабель з'ясувало, що у цій справі є ще третій фігурант. Однак його про особистість журналістам поки дізнатися не вдалось.