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"Хаббл" зробив знімок галактики, де трапився над'яскравий спалах

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Телескоп
Телескоп "Хаббл" / Фото з відкритих джерел

Телескоп "Хаббл" зробив знімок спіральної галактики NGC 5714, розташованої на відстані 130 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Волопаса. Галактика вирізняється рідкісною надновою.

Знімок опублікували на сайті телескопа.

У 2003 році на відстані приблизно у 8 тисяч світлових років від центру галактики було зафіксовано спалах зірки наднової, яка отримала позначення SN 2003dr.

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Ця зірка відрізняється підвищеним вмістом кальцію, що дуже незвично для таких зірок. Поки що вчені не можуть пояснити подібні спалахи, як і те, чому вони з'являються за межами галактик, їхню низьку світність порівняно з іншими надновими, а також швидку еволюцію.

Що таке наднова? Це зірка, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів (на 20 зоряних величин), а іноді й більше. Під час максимального спалаху Наднова випромінює стільки ж світла, скільки його випромінюють мільярди зір разом. Це найяскравіша з відомих зір, її світність може бути така ж, як і в цілої галактики, а іноді навіть перевищує її.

"Хаббл" зробив знімок спіральної галактики NGC 5714

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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