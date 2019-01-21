Скандальний Хачеріді покине ПАОК та вже обрав новий клуб, – ЗМІ
Український захисник ПАОКа Євген Хачеріді найближчим часом покине грецьку команду.
Як повідомляє місцеве видання Тo10.gr, 31-річний Хачеріді вже визначився з новим клубом, і незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.
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Ім'я нової команди захисника збірної України не називається. Раніше повідомлялося, що в трансфері Хачеріді зацікавлені "Динамо", "Шахтар" і "Карабах".
Нагадаємо, Хачеріді покинув "Динамо" влітку 2018 року та перейшов у грецький клуб. Закріпитись у складі ПАОКа Хачеріді не вдалось. За півроку 31-річний центрбек провів за клуб з Салоніків 11 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.
Джерело: 24 Канал
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