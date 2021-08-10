Про це розповіли 10 серпня. У мережі опублікували фото та відео, де видно величезну кількість мертвої риби.
До теми Еколог назвала причини масового мору риби в Дніпрі
Нестача кисню
Місцеві вважають, що це відбувається через цвітіння водоростей. Рослини виділяють токсичні речовини.
Одночасно на дні моря відбуваються викиди сірководню. Це призводить до нестачі кисню у воді. Як результат, тварини гинуть.
Мор риби та креветок у Хаджибейському лимані / Фото "Думская"
На берегах Хаджибейського лиману знайшли мертву рибу та креветки: дивіться відео
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