Про це розповіли 10 серпня. У мережі опублікували фото та відео, де видно величезну кількість мертвої риби.

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Нестача кисню

Місцеві вважають, що це відбувається через цвітіння водоростей. Рослини виділяють токсичні речовини.

Одночасно на дні моря відбуваються викиди сірководню. Це призводить до нестачі кисню у воді. Як результат, тварини гинуть.

Довідка. Сірководень – токсичний газ із неприємним запахом, що нагадує тухлі яйця. Коли водойма насичується цією речовиною, то вимирає фауна. До слова, у Чорному морі на глибинах понад 150 – 200 метрів є невеликий вміст сірководню. Через це там немає тварин.



Мор риби та креветок у Хаджибейському лимані / Фото "Думская"

На берегах Хаджибейського лиману знайшли мертву рибу та креветки: дивіться відео

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