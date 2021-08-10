Нестерпний сморід: в Одесі береги Хаджибейського лиману вкриті мертвою рибою та креветками
Джерело:"Думская"
На березі Хаджибейського лиману в Одесі масово гине риба та креветки. Через постійну спеку вони розкладаються і доноситься сильний сморід. Відомо, що це стається не вперше.
Про це розповіли 10 серпня. У мережі опублікували фото та відео, де видно величезну кількість мертвої риби.
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Нестача кисню
Місцеві вважають, що це відбувається через цвітіння водоростей. Рослини виділяють токсичні речовини.
Одночасно на дні моря відбуваються викиди сірководню. Це призводить до нестачі кисню у воді. Як результат, тварини гинуть.Довідка. Сірководень – токсичний газ із неприємним запахом, що нагадує тухлі яйця. Коли водойма насичується цією речовиною, то вимирає фауна. До слова, у Чорному морі на глибинах понад 150 – 200 метрів є невеликий вміст сірководню. Через це там немає тварин.
Мор риби та креветок у Хаджибейському лимані / Фото "Думская"
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