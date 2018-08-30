Хакер, який злив голі фото Дженніфер Лоуренс у мережу, опинився за ґратами: 18+
26-річний американець Джордж Гарофало отримав вісім місяців позбавлення волі за викрадення особистих фотографій 240 людей, серед них – оголені знімки голлівудських актрис: Дженніфер Лоуренс, Кейт Аптон, Кірстен Данст і Мері Елізабет Уінстед у 2014 році.
Чоловік визнав свою провину ще чотири роки тому, однак звинувачення йому висунули тільки зараз. Про це повідомляє видання The Guardian.
Читайте також: Даша Астаф'єва засвітила оголені сідниці: фото 18+
За злом особистих акаунтів і публікацію інтимних фото знаменитостей Гарофало засуджений до позбавлення волі. Суд округу Бріджпорт визнав його дії неприпустимим вторгненням в особисте життя. На суді він заявив, що "несе повну відповідальність" за те, що сталося і розуміє, що "зробив величезну помилку, про яку шкодує кожен день".
Дженніфер Лоуренс
Відбувати тюремне покарання хакер почне з жовтня. Відомо, що його спільники ще раніше отримали від 9 до 18 місяців ув'язнення.
Вибір редакції
-
Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015сьогодні, 22:00
-
Телепокупки Портнова і Медведчука: як зміниться інформаційний простір напередодні виборівсьогодні, 21:20
-
Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженкосьогодні, 20:23