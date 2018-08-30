Хакер, який злив голі фото Дженніфер Лоуренс у мережу, опинився за ґратами: 18+

26-річний американець Джордж Гарофало отримав вісім місяців позбавлення волі за викрадення особистих фотографій 240 людей, серед них – оголені знімки голлівудських актрис: Дженніфер Лоуренс, Кейт Аптон, Кірстен Данст і Мері Елізабет Уінстед у 2014 році.

Чоловік визнав свою провину ще чотири роки тому, однак звинувачення йому висунули тільки зараз. Про це повідомляє видання The Guardian.

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За злом особистих акаунтів і публікацію інтимних фото знаменитостей Гарофало засуджений до позбавлення волі. Суд округу Бріджпорт визнав його дії неприпустимим вторгненням в особисте життя. На суді він заявив, що "несе повну відповідальність" за те, що сталося і розуміє, що "зробив величезну помилку, про яку шкодує кожен день".



Дженніфер Лоуренс

Відбувати тюремне покарання хакер почне з жовтня. Відомо, що його спільники ще раніше отримали від 9 до 18 місяців ув'язнення.