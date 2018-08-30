22:20
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 12°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, сьогодні
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хакер, який злив голі фото Дженніфер Лоуренс у мережу, опинився за ґратами: 18+

2163 Читать новость на русском
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс / GettyImages

26-річний американець Джордж Гарофало отримав вісім місяців позбавлення волі за викрадення особистих фотографій 240 людей, серед них – оголені знімки голлівудських актрис: Дженніфер Лоуренс, Кейт Аптон, Кірстен Данст і Мері Елізабет Уінстед у 2014 році.

Чоловік визнав свою провину ще чотири роки тому, однак звинувачення йому висунули тільки зараз. Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також: Даша Астаф'єва засвітила оголені сідниці: фото 18+

За злом особистих акаунтів і публікацію інтимних фото знаменитостей Гарофало засуджений до позбавлення волі. Суд округу Бріджпорт визнав його дії неприпустимим вторгненням в особисте життя. На суді він заявив, що "несе повну відповідальність" за те, що сталося і розуміє, що "зробив величезну помилку, про яку шкодує кожен день".

дженніфер лоуренс
Дженніфер Лоуренс

Відбувати тюремне покарання хакер почне з жовтня. Відомо, що його спільники ще раніше отримали від 9 до 18 місяців ув'язнення.

Теги: Кримінальні новини Еротика Дженніфер Лоуренс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук