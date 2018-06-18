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Хакерам вдалося "зламати" нову функцію в iOS 12

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Хакерам вдалося "зламати" нову функцію в iOS 12
/ yalujailbreak

Розробнику інструмента GrayKey вдалося обійти щогодинне блокування в iOS 12. Варто зазначити, що нова функція, яку нещодавно анонсувала Apple, покликана убезпечити власників iPhone від зломів хакерів та захистити дані користувачів від правоохоронних органів.

Про це повідомляє Securitylab.

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Не встигла Apple анонсувати нову функцію примусового блокування передачі даних по USB, як хакерам вдалося знайти спосіб її обходу. Йдеться про функції USB Restricted Mode, які обмежують підключення по USB, якщо пристрій не був розблокований протягом останньої години.

Новий функціонал обернувся справжньою проблемою для правоохоронців, які використовують для розблокування смартфонів спеціальні інструменти, такі як GrayKey. За даними видання Motherboard, розробник інструменту компанія Grayshift вже знайшла можливість обійти щогодинне блокування в першій же бета-версії ОС iOS 12. Проте наскільки достовірні заяви компанії, покаже час.

Варто зазначити, що Grayshift співпрацює з низкою правоохоронних органів, включаючи ФБР. Пропонований нею інструмент GrayKey здатен працювати на виключених пристроях, він може повністю витягувати файлову систему, а також використовує брутфорс для злому пароля.

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За словами представників Apple, новий функціонал покликаний забезпечити захист даних користувачів від хакерів. У компанії також додали, що поважають роботу правоохоронних органів і не намагаються "підірвати їх зусилля з виконання своїх обов'язків".

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Теги: iPhone Apple Смартфони Техно iOS Кібербезпека хакери
Джерело: 24 Канал
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