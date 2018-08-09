Хакери шантажують відвідувачів порносайтів

Хакер під псевдонімом Sextortion погрожує оприлюднити особисту інформацію користувачів в разі відмови переслати йому 380 доларів в біткоіни.

Про це повідомляє BitcoinWhosWho.

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Відомо, що він отримував доступ до вебкам під час перегляду порно і тепер шантажує відвідувачів порносайтів, вимагаючи біткоіни.

Вже кілька людей отримали наступне повідомлення:

Ви можете скаржитися в поліцію, але вони вам не допоможуть. Я не живу в вашій країні. Тому вони не зможуть відстежити моє місце розташування. Я завантажив вірус в вашу ОС. Я отримав доступ до вашої веб-камері під час перегляду порно-сайту. Тепер у нас є відео з вами, щодо інтимної частини. Я скопіював всі ваші контакти, тому, якщо ви попросите нас зберегти цей секрет – ви повинні відправити 380 доларів в біткоінах. На мою адресу: 1DhimUEvEaZfo45xhkdFsPFmj3s6G1yx7h. Для здійснення транзакції у вас є 24 години після того, як ви відкрили моє повідомлення. Ви можете отримати 48 годин – просто напишіть +. Якщо вам потрібні докази – я можу поділитися ними з дев'ятьма вашими друзями, після чого я дам вам їх контакти. Запитайте їх – чи приходила про вас якась дивна інформація. Всього найкращого. Не забувайте про ганьбу,

– сказано в листі хакера.

Яким чином буде вирішуватися ця проблема і чи буде знайдений зловмисник поки невідомо.

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