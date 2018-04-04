Хакери встановили новий рекорд за потужністю кібератак

Фахівці в галузі інформаційної безпеки зафіксували DDoS-атаку потужністю 1,7 Тбіта в секунду. Хакери спробували вивести із ладу системи одного із американських сервіс-провайдерів.

Про це повідомляє Arbor.

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Система виявлення активних загроз ATLAS зафіксувала рекордну атаку, яка навіть перевершила нещодавний "напад" на GitHub. Для посилення потужності зловмисники скористалися методом memcached – такий самий спосіб хакери використовували в березні, коли здійснили атаку на GitHub. Варто зазначити, що співробітники Arbor Networks швидко відбили «напад». Розробники модернізували спеціальний сервіс Clouds, щоб блокувати DDoS-загрози подібного масштабу. Експерти прогнозують, що найближчим часом атаки хакерів продовжаться, але вже з новою силою.



Зловмисники встановили новий рекорд серед хакерських атак

Попередній рекорд був зафіксований 2 березня 2018 року. Тоді хакери здійснили атаку потужністю 1,35 Тбіта в секунду на веб-сервіс GitHub, чиї сервери впали на 10 хвилин.