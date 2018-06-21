Хакери захопили контроль над супутниками та операторами зв'язку

Дослідники в галузі безпеки із компанії Symantec Corp. виявили складну хакерську кампанію, яку запустили із комп'ютерів в Китаї. Хакери глибоко проникли в комп'ютери операторів супутникового зв'язку, оборонних підрядчиків та телекомунікаційних компаній США та Південно-Східної Азії. Експерти вважають, що головна ціль атаки – шпигунство, перехоплення військових та цивільних повідомлень.

Про це повідомляє ресурс Hi-News.

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Наразі не можна сказати, які дані були перехоплені, якщо такі були. Найбільше турбує те, що хакери змогли заразити комп'ютери, з яких здійснюється управління супутниками. Це дозволяє їм змінити позиції орбітальних пристроїв і порушити передачу даних. В результаті цього може постраждати робота цивільних і військових об'єктів.

Повний звіт про свою знахідку Symantec опублікує через якийсь час. Стверджується, що на даний момент безпека була відновлена, принаймні, комп'ютери звільнили від контролю хакерів.

Інформація про злом вже була передана в ФБР і Департамент внутрішньої безпеки США, а також державним агентствам з питань оборони в Азії та інших оборонних структур. Symantec приписує вину за атаку хакерському угрупованню Thrip, активність якої востаннє спостерігалася в 2013 році.

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