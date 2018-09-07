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Хакери зламали British Airways: вкрали дані майже півмільйона клієнтів

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Хакерська атака на British Airways
Хакерська атака на British Airways / Getty images

Хакери зламали базу даних однієї з найбільших авіакомпаній Європи British Airways. Зловмисники отримали доступ до інформації про майже 400 тисяч клієнтів.

Як інформує прес-служба відомства, через недоліки у системі захисту через сайт та мобільний додаток кіберзлочинці отримали доступ до даних приблизно 380 тисяч клієнтів національного британського перевізника British Airways.

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У компанії підтвердили, що йдеться про банківську інформацію щодо безготівкових розрахунків клієнтів, пишуть британські ЗМІ.

Водночас British Airways запевнили, що злочинці не змогли отримати доступ до паспортних даних або інформації про перельоти клієнтів.

Відомо, що атака сталась, коли користувачі бронювали квитки через офіційний сайт ba.com та мобільний додаток авіакомпанії в період з 21 серпня до 5 вересня.

Станом на 7 вересня сайт British Airways працює у штатному режимі, а недолік, яким скористались злочинці вже усунений.

Розслідуванням цього інциденту вже займається британська поліція.

До слова, раніше з'явилась інформація, що хакери захопили контроль над супутниками та операторами зв'язку.

Що таке British Airways?"Британські авіалінії" – найбільша авіакомпанія та національний авіаперевізник Великої Британії та один з найбільших перевізників Європи. У Великій Британії авіакомпанія посідає перше місце за розмірами флоту, кількістю міжнародних польотів та напрямків та є другою після easyJet за кількістю перевезених пасажирів.

Теги: Техно хакери Хакерська атака авіація Великобританія
Джерело: 24 Канал
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