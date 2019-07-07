20:54
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Халатність ціною життя: через байдужість соцпрацівників помирають діти

      16

      У Харківській області оголосили підозру двом ювенальним інспекторам. Вони не відреагували на заяви бабусі, що скаржилася, що з її 3-річної онуки знущаються батьки. Відтак, маленька Даша померла від побоїв вітчима. По Україні таких справ, коли малеча опиняється в пастці батьківської тиранії, на жаль, безліч.

      Харківщина

      Надія пів року намагалась забрати свою онуку від горе-батьків, адже за дитиною не доглядали, і били. Востаннє вона бачила дівчинку за місяць до її смерті, схудлою вполовину. Тоді сама повезла знімати побої.

      Читайте також: Діти підірвались на гранаті у Дніпрі: нові деталі про стан їхнього здоров'я

      В неї вся спина нижче куприка – синяк на синякові. Я притулила її до себе, запитала, хто її б'є, тато? А вона кивнула,
      – сказала бабуся вбитої Даші Надія Козирєва.

      Жінка подала до суду, та поки тривала судова тяганина – дитину замучили до смерті. Вітчим побив дитину і тому стався крововилив у мозок. Донька Надії почала вигороджувати чоловіка, ніби дитина просто подавилась яблуком. 3-річну Дашу поховали минулого вересня. 

      Однак смерті дівчинки можна було запобігти. Надія і раніше оббивала пороги райвідділу, центрів соцзахисту, проте від бабусі відмахувались. Тож, поруч із батьками, які заразу у СІЗО, взяли під нічний домашній арешт і двох ювеналів, бо ті знехтували скаргами жінки.


      Смерті дівчинки можна було запобігти

      На жаль, такий випадок непоодинокий. Лише на Харківщині зараз розглядається кілька справ, де ювенали чи соцпрацівники поставилися халатно до своїх обов'язків.

      Одещина

      Днями сколихнула країну трагедія на Одещині, де в пожежі згоріли четверо маленьких дівчат. Поруч на подвір'ї були їх матері, жінки були настільки п'яні, що не помітили палаючої хати. І сусіди знали, що малеча часто в будинку залишається сама.


      Смерть дітей на Одещині

      І при цьому ані ювенали, ані соцслужба до родини так і не прийшли з перевіркою. Втім, психологи розробили комплекс діагностики – своєрідний тест, щоб з'ясувати, чи б'ють або знущаються з неповнолітніх вдома. Ба більше, пропонуватимуть правоохоронцям обов'язково залучати психологів до судових розглядів, де порушуються права малечі.

      Читайте також: Поліція затримала ґвалтівника та вбивцю дитини: фото

      Тим часом наступне засідання у справі вбивства маленької Даші відбудеться вже 10 липня. Горе-батькам загрожує довічне ув'язнення.


      Домашнє насильство в Україні: статистика

      Інші гучні трагедії за участю дітей
      blog_ava
      Гордон подав до суду на Соколову: адвокат журналіста заперечує
      сьогодні
      3534
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Поліція Вбивство Арешт Діти і неповнолітні Новини Одеси Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти
      724
      Де бюджетно відпочити в Україні та як відзначали звільнення Краматорська – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Де бюджетно відпочити в Україні та як відзначали звільнення Краматорська – топ-5 відео тижня
      188
      Письмо из Луганска: жизнь полна ярких красок – то взрыв, то Лолита...
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: жизнь полна ярких красок – то взрыв, то Лолита...
      Ольга Черненко 806
      Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      сьогодні , 16:00 Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      Максим Єфімов 263
      Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      сьогодні , 15:30 Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      Крістіна Бердинських 1697
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук