Халатність ціною життя: через байдужість соцпрацівників помирають діти

У Харківській області оголосили підозру двом ювенальним інспекторам. Вони не відреагували на заяви бабусі, що скаржилася, що з її 3-річної онуки знущаються батьки. Відтак, маленька Даша померла від побоїв вітчима. По Україні таких справ, коли малеча опиняється в пастці батьківської тиранії, на жаль, безліч.

Харківщина

Надія пів року намагалась забрати свою онуку від горе-батьків, адже за дитиною не доглядали, і били. Востаннє вона бачила дівчинку за місяць до її смерті, схудлою вполовину. Тоді сама повезла знімати побої.

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В неї вся спина нижче куприка – синяк на синякові. Я притулила її до себе, запитала, хто її б'є, тато? А вона кивнула,

– сказала бабуся вбитої Даші Надія Козирєва.

Жінка подала до суду, та поки тривала судова тяганина – дитину замучили до смерті. Вітчим побив дитину і тому стався крововилив у мозок. Донька Надії почала вигороджувати чоловіка, ніби дитина просто подавилась яблуком. 3-річну Дашу поховали минулого вересня.

Однак смерті дівчинки можна було запобігти. Надія і раніше оббивала пороги райвідділу, центрів соцзахисту, проте від бабусі відмахувались. Тож, поруч із батьками, які заразу у СІЗО, взяли під нічний домашній арешт і двох ювеналів, бо ті знехтували скаргами жінки.



Смерті дівчинки можна було запобігти

На жаль, такий випадок непоодинокий. Лише на Харківщині зараз розглядається кілька справ, де ювенали чи соцпрацівники поставилися халатно до своїх обов'язків.

Одещина

Днями сколихнула країну трагедія на Одещині, де в пожежі згоріли четверо маленьких дівчат. Поруч на подвір'ї були їх матері, жінки були настільки п'яні, що не помітили палаючої хати. І сусіди знали, що малеча часто в будинку залишається сама.



Смерть дітей на Одещині

І при цьому ані ювенали, ані соцслужба до родини так і не прийшли з перевіркою. Втім, психологи розробили комплекс діагностики – своєрідний тест, щоб з'ясувати, чи б'ють або знущаються з неповнолітніх вдома. Ба більше, пропонуватимуть правоохоронцям обов'язково залучати психологів до судових розглядів, де порушуються права малечі.

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Тим часом наступне засідання у справі вбивства маленької Даші відбудеться вже 10 липня. Горе-батькам загрожує довічне ув'язнення.



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