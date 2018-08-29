Half-Life 2: Episode 3 – геймплейний трейлер гри вперше з'явився в мережі

Команда Project Borealis, яка вирішила подарувати світу третій епізод культової гри Half-Life 2, відзвітувала про успіхи у творенні тайтлу. Нещодавно розробники продемонстрували геймплей технічного демо та повідомили радісну новину, яка неодмінно потішить геймерів.

Про це повідомляє Dsogaming.

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У травні колектив вже хизувався своїми досягненнями: тоді глядачам показали зброю і випробували можливості шутера на тестовій локації. На цей раз відео куди більше схоже на проходження справжньої гри: це вже не демонстрація окремих елементів, а технічне демо. Робота над третім епізодом, як відзначають автори проекту, все ще знаходиться на початкових стадіях, але їм не терпиться поділитися результатами з любителями Half-Life.

Перший геймплейний трейлер гри Half-Life 2: Episode 3 – дивіться відео

Команда Project Borealis сподівається на відгук геймерів, аби зрозуміти, чи відповідає їх творіння духу й атмосфері культового екшену. На щастя, оцінювати гру можна буде не тільки за роликами на YouTube, адже ентузіасти обіцяють незабаром викласти демо у відкритий доступ.

Бігати серед голих стін, до речі, не доведеться: у версії, яку отримають геймери, буде присутня і одна повноцінна локація – занедбане містечко Рейвенхольм. Точних термінів виходу автори не називають, але фанати, які чекають третій епізод вже більше десяти років, напевно зможуть потерпіти ще трохи.

Трейлер демо-версії Half-Life 2: Episode 3 – дивіться відео

Крім того, днями амбітному проекту виповнився рік. Робота над ним розпочалася в серпні 2017 року, і з тих пір ентузіасти досягли успіху в своїх починаннях.

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