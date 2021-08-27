Цей пляж-ресторан розташований на пляжній зоні "Відрада". Про цей випадок розповіли в мережі 23 серпня, у цей самий день з'явилася скарга на сайті міської ради.

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Орендуйте два або йдіть

Про інцидент із шезлонгами написала відпочивальниця, яка прийшла на пляж із чоловіком і двома дітьми. Вони захотіли орендувати лише 1 лежаче місце з парасолею, проте працівники пляжу сказали, що потрібно брати окремі кожному дорослому.

Два шезлонги не беремо відштовхуючись від особистого досвіду. Коли йдемо з дітьми спершу чоловік дивиться за ними й не лежить. Я в цей час відпочиваю на шезлонгу, а потім ми міняємося, – розповіла жінка.

За її словами, коли працівники відмовили надати оренду лише одного лежачого місця вони запропонували піти. Мовляв, не подобається – є сусідній пляж.

"Хамський" персонал і захмарні ціни

23 серпня також оприлюднили звернення про Bright On Beach на сторінці "Гарячої лінії" Одеської міськради. Там зазначили, що на пляжі "хамський" персонал і звернення потрапило до розділу про порушення закону та поганий сервіс.

Відпочивальники розповіли, що за день на пляжі витратили 400 гривень за шезлонги, 70 на рушник і 638 – на їжу. Проте отримали за це лише жахливий сервіс. Також зазначили, що в той день через дії працівників пляжу, туди викликали поліцію. Проте невідомо, яка саме була причина.



Рахунок із пляжу, який прикріпили до звернення / Фото міськради Одеси

На що конкретно скаржилися: