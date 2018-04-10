Хан Соло: Зоряні війни історія: з’явилися перші кадри та трейлер
9 квітня представили новий трейлер спін-оффу легендарної епопеї "Зоряних війн" – фільму "Хан Соло: Зоряні війни. Історія" (Solo: A Star Wars Story).
А на 71-му Каннському фестивалі 15 травня відбудеться світова прем'єра стрічки. Вихід на великі екрани запланований на 25 травня.
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Режисером спін-оффу став Рон Говард, а головну роль виконав Олден Ернерайк. Також до акторського складу приєдналися Вуді Харрельсон, Емілія Кларк, Дональд Гловер, Тенді Ньютон, Фібі Валлер-Брідж, Юонас Сутотамо і Пол Беттані.
Хан Соло: Зоряні війни. Історія – кадр з фільму
Нагадаємо, 71-й Каннський кінофестиваль відбудеться з 8 по 19 травня 2018 року.
Хан Соло: Зоряні війни. Історія – кадр з фільму
Дивіться трейлер Хан Соло: Зоряні війни. Історія, 2018 (Solo: A Star Wars Story):