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      Хаос і плями крові: як виглядає будинок екс-президента Киргизстану Атамбаєва після його арешту

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      Дім Атамбаєва після штурму
      Дім Атамбаєва після штурму / Kaktus.media

      Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, якого звинувачують в корупції, заарештували. У СІЗО він пробуде до 26 серпня. Арешту політика передувало затримання, під час якого силовикам довелося декілька разів штурмувати будинок Атамбаєва. Як дім колишнього президента Киргизстану виглядає після погромів – далі.

      Затримання Атамбаєва відбулося 8 серпня, після третьої спроби штурму. Увесь час під домом екс-президента у селі Кой-Таш чатували його прихильники, вони обороняли будинок Атамбаєва та намагалися не пустити на територію правоохоронців. За весь час сутичок загинула 1 людина, поранення, за різними версіями, отримали від 85 до 100 осіб.

      Основне: Затримання екс-президента Киргизстану Атамбаєва: останні події

      Наразі прихильники Атамбаєва покинула територію дому колишнього президента. За будинком стежать спеціальні охоронці та родичі політика. Про це інформує Kaktus.media.

      Журналісти прийшли в дім Алмазбека Атамбаєва і зробили фото президентського дому, де декілька днів було неспокійно.

      Так всередині і зовні виглядає будинок Атамбаєва/ фото Kaktus.media

      Що відомо про Атамбаєва і чому його затримали?

      Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану від 2011 до 2017 року. У 2019 році парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу екс-президента та зняв з нього недоторканність, адже того запідозрили у корупції та незаконному збагаченні. Атамбаєв тричі не приходив на допит за викликом МВС. За киргизьким законодавством це дало право силовикам примусом доправити екс-президента до слідчих.

      Як затримували Атамбаєва: відео

      Цікаво: Медведєв прилетів у Киргизстан на тлі заворушень і затримання екс-президента Атамбаєва

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      Теги: Новини нерухомості Новини політики Елітна нерухомість Киргизстан Штурм резиденції Атамбаєва
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