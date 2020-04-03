Хаос на українському ринку електроенергії загрожує підвищенням цін на продукти, – експерт

Хаос на українському ринку електроенергії загрожує Україні черговою хвилею підвищення цін на комунальні послуги та продукти харчування.

Про це заявив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи дані ДП "Оператор Ринку" про ціну електроенергії.

Не дивлячись на те, що ціни на електроенергію виросли стрімко в кінці березня – початку квітня, реагування уряду на цю ситуацію немає. Чи то прем'єр ще входить в справи, і йому не вистачає компетенції для координації всіх відомств, чи то позначається той факт, що раніше нинішній прем'єр був найманим менеджером в компанії ДТЕК, яка зараз найбільше виграє від підвищення цін на електроенергію,

– зазначає політолог.

"У будь-якому випадку ситуація вимагає негайного втручання уряду, а якщо він залишиться пасивним спостерігачем, то президента Володимира Зеленського. В умовах карантину подорожчання товарів для населення внаслідок зростання ціни електроенергії може мати непередбачувані соціальні наслідки. Від цін на електроенергію залежить, істотно залежить ціна хліба, молока і більшості інших продуктів харчування, вартість комунальних послуг – в першу чергу водопостачання. Їх подорожчання в умовах карантину може мати непередбачувані соціальні наслідки", – резюмував Микола Давидюк.