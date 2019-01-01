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      Харатін емоційно попрощався із "Зорею"

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      Харатін емоційно попрощався із Зорею
      Харатін емоційно попрощався із Зорею / footboom.com

      Новачок "Ференцвароша" Ігор Харатін прокоментував свій перехід в угорський клуб. Футболіст висловив подяку луганській "Зорі".

      "Хочу висловити величезну подяку "Зорі", яка за останні роки стала для мене рідним клубом. Окреме спасибі тренерському штабу на чолі з Юрієм Вернидубом", – наводить слова Харатін zarya.lg.ua.

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      "Хочу подякувати Сергію Рафаїлова, всьому керівництву клубу, всьому персоналу, кожному працівнику клубу, кожному вболівальнику і, звичайно ж, всім хлопцям, які виходили зі мною на поле й билися.

      Ми стали однією великою родиною, відмінною командою. Я бажаю вам нових висот. Дуже дякую всім", – сказав Харатін.

      Нагадаємо, що лідер "Зорі" підписав з "Ференцварошом" контракт по системі 2,5 + 1. 23-річний Харатін у поточному сезоні в складі луганського клубу провів 21 матч, забив 2 голи й зробив 1 асист.

      Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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