Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Важливо Ворог вдарив по житловому будинку Харкова: рятувальники показали наслідки атаки
Росіяни вдарили по парку з тваринами у Харкові
Російська армія близько 01:00 3 березня атакували село Лісне, що під Харковом. Російський "Шахед" впав на території екопарку "Фельдман".
Унаслідок прильоту неподалік контактного двору зруйновано вольєри, загинули тварини.
Унаслідок атаки загинули тварини / Фото Харківської обласної прокуратури
Речниця парку Олена Клименко у коментарі журналістам Суспільного уточнила, що загинули кози, які були біля своїх вольєрів. Яка кількість загиблих тварин – в екопарку не повідомляли.
Наразі прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,
– наголосили у прокуратурі.
Пошкоджений екопарк у Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури
Крім того, ворог вдарив по Київському району Харкова. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Унаслідок атаки також постраждало 8 осіб, серед яких – 7-річна дитина.