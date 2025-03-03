Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Важливо Ворог вдарив по житловому будинку Харкова: рятувальники показали наслідки атаки

Росіяни вдарили по парку з тваринами у Харкові

Російська армія близько 01:00 3 березня атакували село Лісне, що під Харковом. Російський "Шахед" впав на території екопарку "Фельдман".

Унаслідок прильоту неподалік контактного двору зруйновано вольєри, загинули тварини.

Унаслідок атаки на Харків загинули тварини Унаслідок атаки загинули тварини / Фото Харківської обласної прокуратури

Речниця парку Олена Клименко у коментарі журналістам Суспільного уточнила, що загинули кози, які були біля своїх вольєрів. Яка кількість загиблих тварин – в екопарку не повідомляли.

Наразі прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,
– наголосили у прокуратурі.

Пошкоджений екопарк у Харкові Пошкоджений екопарк у Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури

Крім того, ворог вдарив по Київському району Харкова. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Унаслідок атаки також постраждало 8 осіб, серед яких – 7-річна дитина.