Внаслідок російської атаки у Харкові загинули тварини в екопарку
- Російська армія атакувала Харків "Шахедами", внаслідок чого загинули тварини в "Фельдман екопарк".
- Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
У ніч проти 3 березня російська армія атакувала "Шахедами" Харків. Один із дронів-камікадзе влучив у "Фельдман екопарк", де загинули тварини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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Росіяни вдарили по парку з тваринами у Харкові
Російська армія близько 01:00 3 березня атакували село Лісне, що під Харковом. Російський "Шахед" впав на території екопарку "Фельдман".
Унаслідок прильоту неподалік контактного двору зруйновано вольєри, загинули тварини.
Речниця парку Олена Клименко у коментарі журналістам Суспільного уточнила, що загинули кози, які були біля своїх вольєрів. Яка кількість загиблих тварин – в екопарку не повідомляли.
Наразі прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,
– наголосили у прокуратурі.
Крім того, ворог вдарив по Київському району Харкова. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Унаслідок атаки також постраждало 8 осіб, серед яких – 7-річна дитина.