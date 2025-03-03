Внаслідок російської атаки у Харкові загинули тварини в екопарку

У ніч проти 3 березня російська армія атакувала "Шахедами" Харків. Один із дронів-камікадзе влучив у "Фельдман екопарк", де загинули тварини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Росіяни вдарили по парку з тваринами у Харкові

Російська армія близько 01:00 3 березня атакували село Лісне, що під Харковом. Російський "Шахед" впав на території екопарку "Фельдман".

Унаслідок прильоту неподалік контактного двору зруйновано вольєри, загинули тварини.

Унаслідок атаки загинули тварини / Фото Харківської обласної прокуратури

Речниця парку Олена Клименко у коментарі журналістам Суспільного уточнила, що загинули кози, які були біля своїх вольєрів. Яка кількість загиблих тварин – в екопарку не повідомляли.

Наразі прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,

– наголосили у прокуратурі.

Пошкоджений екопарк у Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури

Крім того, ворог вдарив по Київському району Харкова. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Унаслідок атаки також постраждало 8 осіб, серед яких – 7-річна дитина.