Південь та Схід накрила негода – ллють дощі, а також дують потужні вітри. У результаті це призводить до негативних наслідків.
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Деревопад у Харкові
За інформацією міського Департаменту житлово-комунального господарства Харкова, через сильні пориви вітру до 9:00 3 червня у місті впали 7 дерев.
- одне звалилося в Московському районі, на зеленій зоні по вулиці Спартака,
- друге – в сквері Олександрівському в Індустріальному районі,
- ще 5 дерев впали на прибудинкових територіях на вулицях Киргизькій, Бучми, Танкопія, Сумській, проспекті Людвіга Свободи.
Крім того, ще 1 дерево впало на газову трубу на території приватного будинку в селищі Савинці під Балаклією. На щастя, витоку газу не було. Дерево розпиляли та вивезли.
Ситуація у Дніпрі
Негода призвела до падіння дерев і у Дніпрі.
- у парку Глоби дерево звалилося прямо на дитячі атракціони, комунальники вже усувають проблему,
- гілки попадали й в Скориковському провулку, там їх обв'язали сигнальною стрічкою.
На щастя, внаслідок деревопаду у місті ніхто не постраждав.