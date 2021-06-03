Південь та Схід накрила негода – ллють дощі, а також дують потужні вітри. У результаті це призводить до негативних наслідків.

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Деревопад у Харкові

За інформацією міського Департаменту житлово-комунального господарства Харкова, через сильні пориви вітру до 9:00 3 червня у місті впали 7 дерев.

одне звалилося в Московському районі, на зеленій зоні по вулиці Спартака,

друге – в сквері Олександрівському в Індустріальному районі,

ще 5 дерев впали на прибудинкових територіях на вулицях Киргизькій, Бучми, Танкопія, Сумській, проспекті Людвіга Свободи.

Крім того, ще 1 дерево впало на газову трубу на території приватного будинку в селищі Савинці під Балаклією. На щастя, витоку газу не було. Дерево розпиляли та вивезли.

Ситуація у Дніпрі

Негода призвела до падіння дерев і у Дніпрі.

у парку Глоби дерево звалилося прямо на дитячі атракціони, комунальники вже усувають проблему,

гілки попадали й в Скориковському провулку, там їх обв'язали сигнальною стрічкою.

На щастя, внаслідок деревопаду у місті ніхто не постраждав.

Важливо! Синоптики прогнозують протягом 3 червня зливи та шквальні пориви вітру у південних та східних областях. Через це рятувальники навіть оголосили перший рівень небезпечності. Дощі там очікують і 4 червня.