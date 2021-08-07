Внаслідок сильних опадів були пошкодженні рослини та дерева, а вулиці міста буквально перетворилися на ріки. У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили причини несприятливої погоди.
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Потужні грози та великий град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії,
– йдеться у повідомленні.
"Надходження нестійкої та вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар та градових осередків по всій території області", – додали синоптики.
Харків накрив великий град: дивіться відео
Негода в Україні: що відомо
- В Одеській області 6 серпня пройшли сильні дощі. Потужна злива сильно затопила дороги та вулиці міста Роздільна.
- Кам'янець-Подільський постраждав від сильної негоди. У місті повалена чимала кількість дерев та пошкоджені дахи.
- Вінниччину в ніч на 6 серпня накрила потужна негода.У результаті понад 60 дерев обвалилися, а вулиці затопило.
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