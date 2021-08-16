До Харкова прийшло гаряче повітря з Африки: прогнозують надзвичайну спеку

На Харківщину насунулися гарячі повітряні маси з Північної Африки. Тому в регіоні протягом 16 і 17 серпня буде вкрай спекотно – до 35 градусів.

Приблизно такий температурний рекорд у ці дні фіксували у 2008 році. Окрім цього, за прогнозом синоптиків у самому Харкові після цього почнуться зливи з грозами.

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Яка буде погода в Харкові

Харківський регіональний гідрометцентр повідомив, що середня денна та нічна температура має підвищитися на 3 – 6 градусів. У ці два дні в місті буде хмарно, проте опадів не прогнозують.



Рух гарячих повітряних мас із Північної Африки / Фото Харківського гідрометцентру

Яка температура буде в ці дні:

16 серпня вдень буде 28 – 33 градуси, а вночі – від 13 до 18.

17 серпня вдень 30 — 35 градусів, а вночі – від 16 до 21.

Погода в Харкові 16 – 17 серпня / Дані Харківського гідрометцентру

Дощі прийдуть у регіон вже 19 серпня. Там будуть зливи та грози, однак температура знизиться лише на кілька градусів.

Температурні рекорди в ці дні

16 серпня у 2008 році була максимальна температура за весь час спостережень у Харкові – 36,9 градуса. А ось мінімальний показник був ще в 1955 році – 7,7 градуса.

17 серпня найвищу температуру фіксували також у 2008 році – 36 градусів. А ось найнижче стовпчик харківських термометрів у цей день опускався в 1997 у 8,6°.

Прогнози трішки різняться

Слід зазначити, що дані регіонального та всеукраїнського гідрометцентрів трішки різняться. Зокрема, Укргідрометцентр пише, що максимальна можлива температура у ці дні – 33 градуси. А ось грозу прогнозують там також на четвер, 19 серпня.



Погода в Харкові 16 – 20 серпня / Дані Укргідрометцентру