Владна партія "Слуга народу" готується до місцевих виборів в Україні. Кандидатом у мери Києва вже точно буде Ірина Верещук, а в інших великих містах від партії можуть балотуватися чинні народні депутати, коміки й відомі бізнесмени.

Про потенційних кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Офісі Президента України.

До слова Ірина Верещук – кандидатка у мери Києва від "Слуги народу": що про неї відомо

Одеса

Тут міцні позиції має чинний міський голова Геннадій Труханов. За опитуваннями в червні за нього готові були проголосувати майже половина одеситів.

Тож владній команді потрібен тут сильний кандидат. Схоже, "Слуга народу" вирішила зробити ставку на популярного коміка й народного артиста України Олега Філімонова – учасника команди КВК "Одеські джентельмени.

Кого підтримують одесити

Геннадій Труханов – 48,7%;

Міхеїл Саакашвілі – 13,7%;

Сергій Ківалов – 8,5%.

Опитування на початку червня проводило група "Рейтинг". Олега Філімонова тоді в список кандидатів не включали.

Харків

Тут у чинного мера Геннадія Кернеса теж справи непогані. Хоча сильний кандидат також буде від "Опоплатформи – За життя". Від проросійської політсили в першій столиці балотуватиметься нардеп Олег Фельдман.

У владній команді хочуть протиставити цим двом Романа Катеринчика – бізнесмена з ІТ-сфери. Що цікаво, на останніх виборах у Верховну Раду він був на 9 місці в списку "Партії Шарія".

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Дніпро

Тут також підтримкою в понад 40% користується нинішній мер Борис Філатов. На другому місці ексрегіонал Олександр Вілкул. Майже такий же рівень підтримки в Макса Бужанського.

Що цікаво, останній, схоже, має намір балотуватися, навіть якщо президент вибере іншого кандидата від партії. Тоді можлива ситуація, коли від "Слуги народу" фактично будуть двоє кандидатів.

Офіційно представляти владну партію на виборах може головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, нинішній депутат облради від БПП Сергій Риженко.

Кого підтримують мешканці Дніпра

Борис Філатов – 42,6%;

Олександр Вілкул – 13,3%;

Максим Бужанський – 13,2%.

Це опитування в липні провела група "Рейтинг". Сергія Риженка в список поки не включали, тож і рівень його підтримки невідомий.

Черкаси

Тут на противагу Анатолію Бондаренку може бути представлений молодий телеведучий і чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко.

Рейтинги підтримки потенційних кандидатів поки невідомі, але Бондаренко непогано зміцнив свою впізнаваність, а може й підтримку, коли в розпал карантину пішов у конфронтанцію з центральною владою.

Суми

Ще одне місто, де "Слугу народу" може прдеставити чинна народна депутатка. Це мажоритарниця з Сум Тетяна Рябуха. Нині місто очолює Олександр Лисенко.