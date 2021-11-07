Харків отримав нового міського голову: що відомо про перемогу Ігоря Терехова

Після майже року без мера, Харків нарешті отримав нового очільника міста. Підрахунок голосів виборців тривав лише добу, а вже у понеділок, 1 листопада, виборча комісія оголосила ім'я переможця – Ігоря Терехова.

54-річний Ігор Терехов переміг у першому турі, адже набрав понад 50% голосів. Його головний суперник Михайло Добкін – трохи більше 28%.

До теми Дух Кернеса: хто такий Терехов та чому він переміг на виборах мера Харкова

За словами мешканця Харкова Василя, який прийшов на вибори, декого з кандидатів він не знав. Відтак, віддав голос за того, хто найбільш відомий.

Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Терехов Ігор Олександрович – 146 240, або 50,66%. Олена Матвієнко Голова міської територіальної виборчої комісії

Спостерігачі сумніваються в протоколах

Одразу після смерті Геннадія Кернеса, з грудня 2020 року, Ігор Терехов почав виконувати обов'язки мера Харкова. Перед тим він невдало балотувався у народні депутати, був заступником Арсена Авакова в Харківській облдержадміністрації та депутатом міської ради.

Результати виборів влаштували не всіх, тож розпочалися суди. Спостерігачі ОПОРИ знайшли розбіжності в протоколах на 40 дільницях. Однак на сайті харківської мерії уже публікують привітання Терехова.

В одних кандидатів голосів стало менше, у одного кандидата – більше. Найбільше постраждали пан Скорик та пан Немічев. Всі голоси пішли пану Терехову. Микола Зінченко Аналітик громадянської мережі ОПОРА

Наразі мовиться про 715 голосів. У зв’язку з цим представники громадянської мережі звернулися зі скаргами до територіальних виборчих комісій та написали заяву до поліції про фальсифікації.

До Новобаварської та Основ'янської територіальних комісій ми йдемо з вимогами перерахувати голоси. Насамперед на тих дільницях, де ми зафіксували порушення. У випадку Холодногірського району – просимо порівняти дані з протоколів. Микола Зінченко Аналітик громадянської мережі ОПОРА

У КВУ вважають, що порушень не було

За відстоювання демократичних виборів спостерігачам ОПОРИ вже дісталося. Розпочалося цькування в інтернеті, посипалися погрози та звинувачення в підтримці одного з кандидатів. У ТВК переконують, що грубих порушень ані під час голосування, ані під час підрахунку не було.

Перераховують голоси лише на тих дільницях, де спостерігачі одразу на місці фіксували факт і повідомляли ТВК. Тоді суд враховував цю позицію і змушував комісії перераховувати. Михайло Камчатний Голова обласного відділення Комітету виборців України

Терехову вистачило голосів для перемоги

Чи були фальсифікації і чи будуть перерахунки, вирішуватиме суд. Та навіть попри сумнівні голоси, Терехову вистачає їх для перемоги. За даними аналітиків, на вибори мера у 2021 році прийшло рекордно мало людей – проігнорували голосування понад 71% харків'ян.

Це мер не 50% харків'ян, а мер 14% харків'ян. Цей Дамоклів меч весь час висітиме над міським головою, оскільки 14% – це не весь Харків. Едуард Рубін Голова правління харківського відділення Європейської бiзнес асоцiацiї

За прогнозами оглядачів, низька явка на вибори може накласти слід на подальше життя Харкова. Зокрема з'явиться опозиція меру, якої майже не було при Кернесі. Припускають також, що Терехов продовжить справу свого попередника, на імені якого він будував свою виборчу кампанію.