Від суботи 10 квітня у Харкові посилюють карантин. Обмеження стосуватимуться роботи закладів харчування, непродовольчих магазинів і шкіл.

Наразі не йдеться про повний локдаун і жорсткі обмеження. Про це заявив виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов в ефірі одного з телеканалів.

До речі У червоній зоні дозволили роботу хімчисток та торгівлю садівним матеріалом

Карантин у Харкові: які нові обмеження

Влада Харкова збирається діяти на випередження і не допустити значного загострення ситуації. Як розповів Терехов, через це запроваджують певні обмеження, які стримуватимуть контакти людей. Втім, наразі це не суворі заборони червоної зони.

Які обмеження введуть у Харкові

Обмежать роботу ресторанів, барів та кафе до 20:00.

Контроль на продовольчих ринках посилять: щодо дотримання дистанцій і маскового режиму.

Непродовольчі магазини працюватимуть лише до 20:00.

Школярі 5 – 11 класів переходять на дистанційне навчання.

Початкова школа поки ходитиме на заняття офлайн.

Дитячі садочки працюватимуть.

Метро і громадський транспорт працюватимуть у штатному режимі.

Важливо! Наразі у червоній зоні карантину 10 областей: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

Яка ситуація з коронавірусом у Харкові

Останніми дням в Харківській області фіксують одні з найбільших показників нових заражень COVID-19.

Кількість нових випадків перетинає позначку в 1 тисячу. За добу 6 квітня зафіксували 1 017 випадків. Померли 28 хворих.

Водночас в області за минулу добу здійснили 560 щеплень.

Усього від початку пандемії в області зафіксували 111 826 випадків, 2 108 людей померли, а 88 683 – побороли недугу.



Які обмеження діють у кожній з зон карантину / Інфографіка 24 каналу