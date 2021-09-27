Харків впритул наблизився до колапсу в лікарнях: зайняті 90% COVID-ліжок

У лікарнях Харкова зайняті вже 90% ліжок, виділених для хворих на коронавірус. Таку статистику зафіксували станом на ранок 27 вересня.

Невтішну цифру оприлюднив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. За його словами, через таку завантаженість частину пацієнтів можуть розвозити по районних лікарнях.

Схоже Зони карантину: в України більше нема "зелених" областей

Саме місто не впорається

Хаустов зауважив, що на Харківщині діє єдина госпітальна база щодо COVID-19. Відтак, через різкий стрибок захворюваності влада буде змушена рівномірно розподіляти пацієнтів по всіх регіональних лікарнях.

Заповнення зараз лікарень по місту Харкову – 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок, в додаткові лікарні,

– сказав очільник обласного Департаменту охорони здоров'я.

Харків'ян везтимуть туди, де вільно

Хаустов пояснив, що наразі лікарні на Харківщині не ділять за принципом "міська" чи "обласна". Адже МОЗ дозволило лікувати хворих на коронавірус у 13 лікарнях регіону, які утворюють єдину базу.

Через спалах COVID-19 кілька регіонів можуть "почервоніти"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін попередив, що чотири області вже ризикують опинитися у "червоній" карантинній зоні. Мова йде про Житомирську, Луганську, Львівську та Харківську області.