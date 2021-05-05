Червону зону карантину з 6 травня покидають 3 регіони. Харківська та Хмельницька області стануть "жовтими", а Чернігівська – "помаранчевою".

Так, 5 травня відбулось позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього й ухвалили таке рішення.

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Яка ситуація в цих областях

Річ у тім, що ситуація з коронавірусом у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях покращилась. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у цих регіонах усі показники відповідають встановленим критеріям.

За 4 травня на Хмельниччині виявили 136 нових випадків коронавірусу, на Харківщині – 405, на Чернігівщині – лише 24. Загалом за добу в Україні діагностували 2576 випадків.

За словами Шмигаля, епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль. Загалом для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч місць, зайняті наразі 33 292 ліжка.

Скільки областей є "червоними"

З 6 травня у червоній зоні залишаться всього 3 області: Сумська, Полтавська та Запорізька. Натомість у жовтій зоні перебуватиме Київ та 12 регіонів, у помаранчевій – 9.