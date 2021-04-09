Харківщина переходить у червону зону, а Прикарпаття – у жовту

У Харківській області з 11 квітня вводять червону карантинну зону. Натомість 10 квітня карантин послаблять на Прикарпатті – регіон перейде у жовту зону.

Такі рішення ухвалили 9 квітня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Обмеження червоної карантинної зони почнуть діяти на території Харківської області з 00:00 11 квітня.

Водночас такі ж обмеження будуть скасовані на Івано-Франківщині з 00:00 10 квітня.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі 24 каналу Прикарпаття перейде у жовту зону. Він зауважив, що в Україні такі обмеження наразі діють фактично лише на Херсонщині.

Урядовець сподівається, що найближчим часом карантин вдасться послабити й на Закарпатті. Він зауважив, що червона зона зараз фактично переміщається із Заходу у Центр та на Схід.

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Немчінов зазначив, що показники, зокрема, Івано-Франківщини говорять про те, що правильне використання обмежень червоної зони дозволяє виходити областям із підвищеної зони небезпеки.

Коронавірус в Україні: актуальні новини

Раніше у МОЗ оцінили ймовірність введення тотального локдауну в Україні. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що робити цього не планують.

За даними РНБО, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1 823 674 випадки COVID-19. Від ускладнень хвороби померла 36 381 людина. Одужали 1 395 104 пацієнти.

Крім цього, у МОЗ повідомили, що вже 353 142 українцям ввели першу дозу вакцини проти коронавірусу. Водночас другу отримали лише 5 людей.



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