Це трапилося 7 травня приблизно о 02:20 на дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград. Наразі почали розслідування.
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Детальніше про трагедію
- Автомобіль рухався в напрямку міста Лозова.
- ДТП трапилась на дорозі між селами Таранівка та Безпалівка.
- За кермом автомобіля був 57-річний чоловік.
- Він розповів, що почав гальмувати тільки в момент наїзду.
- Пішохода відкинуло на зустрічну смугу.
- Після цього водій одразу викликав швидку.
- Чи міг бути цей інцидент самогубством – не повідомляють.
Автомобіль після наїзду на пішохода на Харківщині / Фото Нацполіції
Що загрожує водію
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо винним визнають чоловіка, який був за кермом, то він проведе у в'язниці від 3 до 8 років.