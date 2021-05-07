Це трапилося 7 травня приблизно о 02:20 на дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград. Наразі почали розслідування.

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Детальніше про трагедію

  • Автомобіль рухався в напрямку міста Лозова.
  • ДТП трапилась на дорозі між селами Таранівка та Безпалівка.
  • За кермом автомобіля був 57-річний чоловік.
  • Він розповів, що почав гальмувати тільки в момент наїзду.
  • Пішохода відкинуло на зустрічну смугу.
  • Після цього водій одразу викликав швидку.
  • Чи міг бути цей інцидент самогубством – не повідомляють. 


Автомобіль після наїзду на пішохода на Харківщині / Фото Нацполіції 

Що загрожує водію

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо винним визнають чоловіка, який був за кермом, то він проведе у в'язниці від 3 до 8 років.