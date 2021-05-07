Стояв із розставленими руками: на Харківщині трапилась смертельна ДТП з пішоходом – фото

У Чугуївському районі Харківщини автомобіль Renault Trafic збив 40 річного пішохода. Чоловік помер на місці. Водій каже, що померлий до зіткнення стояв з розставленими у сторони руками.

Це трапилося 7 травня приблизно о 02:20 на дорозі Мерефа – Лозова – Павлоград. Наразі почали розслідування.

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Детальніше про трагедію

Автомобіль рухався в напрямку міста Лозова.

ДТП трапилась на дорозі між селами Таранівка та Безпалівка.

За кермом автомобіля був 57-річний чоловік.

Він розповів, що почав гальмувати тільки в момент наїзду.

Пішохода відкинуло на зустрічну смугу.

Після цього водій одразу викликав швидку.

Чи міг бути цей інцидент самогубством – не повідомляють.



Автомобіль після наїзду на пішохода на Харківщині / Фото Нацполіції

Що загрожує водію

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо винним визнають чоловіка, який був за кермом, то він проведе у в'язниці від 3 до 8 років.